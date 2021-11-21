Саакашвілі почав вихід з голодування у військовому госпіталі

Ув’язнений експрезидент Грузії та громадянин України Михеїл Саакашвілі почав вихід з голодування після того, як його перевели до військового шпиталю у Горі. Слідом за ним завершили протест опозиційні політики, які вирішили голодувати разом з Саакашвілі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Саакашвілі на реанімобілі перевезли з лікарні при в’язниці у Гладі в госпіталь у Горі, за 80 км від Тбілісі, в ніч на 20 листопада. Як пише "Грузія Онлайн", для перевезення сформували автоколону з двох автомобілів "швидкої" та близько десятка автомобілів правоохоронних органів. Дорога тривала близько години і без інцидентів.

На вікнах флігеля, де розмістили Саакашвілі, встановили грати, а входи до госпіталю посилили поліцією.

За словами його лікаря Ніколоза Кіпшидзе, стан Саакашвілі, який перебуває в палаті інтенсивної терапії, важкий, але стабільний. Він сказав, що довіряє лікарям госпіталю і знає їх як досвідчених фахівців.

Лікарка Ніно Шарашенідзе, що входить до консиліуму, створеного для моніторингу стану експрезидента, повідомила, що Саакашвілі приймає їжу за прописаною схемою, до процесу лікування залучені також медики Республіканської лікарні. "Як відомо, вихід з голодування є складним процесом і потребує ретельного моніторингу. Тому є детально розписаний режим харчування і він буде ретельно виконуватися", - розповіла вона. Лікарка додала, що стан здоров'я експрезидента "повністю контрольований" і з часом всі показники мають покращитися.

Адвокат експрезидента Ніка Гварамія розповів, що задоволений тим, як відбулося переведення в госпіталь. "Ми максимально залучені до процесу, повністю довіряємо місцевим лікарям, але хочемо, щоб точний протокол лікування складався разом зі сторонніми експертами. Так він пройде повноцінний, правильний курс лікування та реабілітації", - сказав Гварамія після відвідання Саакашвілі.

Після переведення Саакашвілі до госпіталю припинили голодування інші опозиційні політики, які вдались до такої форми протесту на його підтримку - лідерка партії "Дроа" Елене Хоштарія, яка голодувала 17 днів, та дев’ять депутатів "Єдиного національного руху". Вони зазначили, що продовжать подальшу боротьбу за звільнення Саакашвілі іншими методами.

Нагадаємо, 18 листопада Саакашвілі перевели у реанімацію після того, як він знепритомнів у тюремній лікарні. 19 листопада експрезидент дав згоду на переведення у військовий госпіталь міста Горі та сказав, що припинить голодування, як тільки його переведуть.

Дивіться відео на YouTube-каналі "ЄвроПравди": Сила проти Саакашвілі. Що відбувається з експрезидентом у тюремній лікарні.