В аеропорту Парижа затримали підозрюваного у вбивстві саудівського журналіста Хашоггі

У паризькому аеропорту імені Шарля де Голля було затримано чоловіка, якого вважають причетним до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Як повідомляє "Європейська правда", поліція підтвердила інформацію виданню Spiegel.

Чоловіка було затримано вранці незадовго до посадки на рейс і зараз він перебуває під вартою прикордонної поліції в аеропорту.

Як повідомляє французький телеканал RTL, заарештовано 33-річного Халеда Аєда Аль-Отаібі, колишнього члена Королівської гвардії Саудівської Аравії. Він мав квиток на рейс до Ер-Ріяда.

Інтерпол розшукував на основі міжнародного ордера на арешт. Підозрюваний вважається членом команди, яка вбила Хашоггі у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі у 2018 році.

Генеральний прокурор Парижа подав прохання про його екстрадицію до Туреччини. Згідно із судовими джерелами, якщо затриманий погодиться на екстрадицію, його посадять на літак до Туреччини.

В іншому випадку, за рішенням суду, він залишиться під вартою у Франції, доки не буде екстрадований до Туреччини.

Хашоггі востаннє бачили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня 2018 року, де він мав отримати документи перед одруженням. Як повідомляється, його тіло було розчленоване та вилучене з будівлі, а його останки не знайдені.

ЦРУ та деякі уряди Заходу вважають, що принц Мухаммед наказав убити Хашоггі, але саудівські чиновники переконують, що він не має до цього жодного стосунку. 11 підозрюваних у Саудівській Аравії постали перед судом.

У грудні 2019 року прокурор Саудівської Аравії заявив про засудження п'ятьох осіб до смертної кари та ще трьох - до в'язниці на загальний термін 24 роки за вбивство Хашоггі.