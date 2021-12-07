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В аэропорту Парижа задержан подозреваемый в убийстве саудовского журналиста Хашогги

Вторник, 7 декабря 2021, 18:36

В парижском аэропорту имени Шарля де Голля был задержан мужчина, которого считают причастным к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Как сообщает "Европейская правда", полиция подтвердила информацию изданию Spiegel.

Мужчина был задержан утром незадолго до посадки на рейс и сейчас находится под стражей пограничной полиции в аэропорту.

Как сообщает французский телеканал RTL, арестован 33-летний Халед Аед А., бывший член Королевской гвардии Саудовской Аравии. У него был билет на рейс в Эр-Рияд.

Интерпол разыскивал его на основании международного ордера на арест. Подозреваемый считается членом команды, убившей Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году.

Генеральный прокурор Парижа подал прошение о его экстрадиции в Турцию. Согласно судебным источникам, если задержанный согласится на экстрадицию, его посадят на самолет в Турцию. В противном случае, по решению суда, он останется под стражей во Франции до тех пор, пока не будет экстрадирован в Турцию.

Хашогги в последний раз видели в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года, где он должен был получить документы перед женитьбой. Как сообщается, его тело было расчленено и изъято из здания, а его останки не найдены.

ЦРУ и некоторые правительства Запада считают, что принц Мухаммед приказал убить Хашогги, но саудовские чиновники утверждают, что он не имеет к этому никакого отношения. 11 подозреваемых в Саудовской Аравии предстали перед судом.

В декабре 2019 года прокурор Саудовской Аравии заявил об осуждении пяти человек к смертной казни и еще трех - к тюремному заключению на общий срок 24 года за убийство Хашогги.

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Франция криминал
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