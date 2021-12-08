У Німеччині найбільша кількість смертей від коронавірусу з лютого

У Німеччині зареєстровано найбільшу кількість смертей від COVID-19 із лютого.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За останню добу зареєстровано 69 601 новий випадок інфікування, що на 2415 більше, ніж за той самий період тиждень тому, та 527 смертей – максимальна кількість з 12 лютого.

Тим не менш, семиденний рівень захворюваності в країні на 100 000 осіб продовжує знижуватися – 427 із 432 у вівторок.

Експерти поки не можуть визначитися, чи означає цей показник, що Німеччина подолала пік цієї хвилі пандемії, чи цифри недостовірні, тому що деякі органи охорони здоров'я перевантажені, особливо в районах, що найбільш постраждали.

Минулого тижня в Німеччині заборонили нещепленим доступ до всіх послуг, крім найважливіших, таких як продуктові магазини, аптеки та пекарні.

Нагадаємо, новий уряд Німеччини має намір запровадити обов’язкову вакцинацію медичних та соціальних працівників, які здійснюють догляд, до середини березня наступного року.

Читайте детальніше: Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення

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