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В Германии наибольшее количество смертей от коронавируса с февраля

Среда, 8 декабря 2021, 09:37

В Германии зарегистрировано самое большое количество смертей от COVID-19 с февраля.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

За последние сутки зарегистрировано 69 601 новый случай инфицирования, что на 2415 больше, чем за тот же период неделю назад, и 527 смертей – максимальное количество с 12 февраля.

Тем не менее, семидневный уровень заболеваемости в стране на 100 000 человек продолжает снижаться – 427 из 432 во вторник.

Эксперты пока не могут определиться, означает ли этот показатель, что Германия преодолела пик этой волны пандемии, или цифры недостоверны, потому что некоторые органы здравоохранения перегружены, особенно в наиболее пострадавших районах.

На прошлой неделе в Германии запретили непривитым доступ ко всем услугам, кроме важнейших, таких как продуктовые магазины, аптеки и пекарни.

Напомним, новое правительство Германии намерено ввести обязательную вакцинацию медицинских и социальных работников, осуществляющих уход, до середины марта следующего года.

Читайте подробнее: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку

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