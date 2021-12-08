Косово заявило о намерении подать заявку на вступление в ЕС

Косово заявило о намерении подать заявку на вступление в Европейский Союз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении по итогам очередного заседания Совета стабилизации и ассоциации между ЕС и Косовом.

"Косово сообщило о своем намерении подать заявку на членство (в ЕС. - Ред.)", - говорится в заявлении.

Заседание прошло во вторник в Брюсселе под председательством премьер-министра Косова Альбина Курти. Делегацию ЕС возглавлял высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Стороны приветствовали подтверждение преданности Косова своему европейскому пути. Они согласились с необходимостью продолжения реформ, в том числе через реализацию второго этапа Европейской программы реформ, и развития достижений Косово на сегодня", - отмечается в заявлении.

На встрече в очередной раз было заявлено о важности конструктивного участия Косова в диалоге при содействии ЕС для переговоров и достижении всеобъемлющего юридически обязывающего соглашения по нормализации отношений с Сербией.

"Это крайне важно для того, чтобы Косово и Сербия продвигались по своим европейским путям. Все прошлые договоренности необходимо соблюдать и полностью выполнять", - говорится в заявлении.

Напомним, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что проголосует за объединение Албании и Косова в случае проведения референдума по этому вопросу.

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