Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

"Венеційка" перенесла розгляд антиолігархічного закону на кінець січня - депутат

Середа, 8 грудня 2021, 11:47

Представниця Верховної ради в Конституційному суді Ольга Совгиря повідомила, що Бюро Венеційської комісії перенесло розгляд українського питання про надання висновку щодо так званого антиолігархічного закону. 

Про це вона розповіла у своєму Telegram-каналі в середу, пише "Європейська правда".

За її словами, попередньо розгляд цього питання був запланований на 10-11 грудня цього року на 129-й пленарній сесії Венеційської комісії.

Читайте також
Чому в Польщі немає олігархів

Однак Бюро повідомило, що розгляне питання про надання висновку щодо закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на наступній пленарній сесії у другій половині січня 2022 року.

Висновок буде надано за терміновою процедурою, повідомила Совгиря.

23 вересня Верховна рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599.

У кінці вересня "Венеційка" попросила у президента Зеленського текст "антиолігархічного" закону для надання висновку.

22 вересня Венеційська комісія повідомила, що висновок щодо законопроєкту про протидію впливу "олігархів" буде готовий у грудні.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Венеційська комісія
powered by lun.ua

Статті

Перевірка солідарності: які ризики "Північного потоку-2" має врахувати ЄС

За всю історію транзиту нашою ГТС жодного разу не було випадку, коли б ми зупинили транзит з технічних причин.
9 грудня 2021 — Ольги Бєлькова, Оператор ГТС України

Тиск, і не тільки з Росії: хто та чому намагається зупинити реформу СБУ

Закон про СБУ досі оповитий теоріями змов, "зрадами" та взаємовиключними стереотипами. Сконцентруємося на тих нормах, що зараз викликають найбільше критики.
8 грудня 2021 — Мар'яна Безугла , народний депутат України, "Слуга народу"

Кілька днів на роздуми для Путіна: деталі домовленості президентів США та РФ

Якими були результати останньої розмови президентів США та РФ? Чи дійсно Джо Байден відкинув усі вимоги Владіміра Путіна?
8 грудня 2021 — Європейська правда