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"Венеційка" попросила у Зеленського текст закону про олігархів для надання висновку

Субота, 25 вересня 2021, 10:24

Голова Європейської комісії "За демократію через право" (Венеційська комісія) Джанні Букіккіо попросив у президента Володимира Зеленського текст закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Про це йшлося під час телефонної розмови Букіккіо і Зеленського, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.

Як зазначається, телефонна розмова відбулася за ініціативи глави Венеційської комісії.

Зокрема, Букіккіо відзначив ухвалення у Верховній раді  ініційованого президентом закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

"Голова Венеційської комісії також звернувся з проханням надати комісії проголосований текст закону в редакції, підписаній главою держави, для розгляду та підготовки відповідного висновку" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Зеленський і Букіккіо констатували єдність підходів щодо необхідності розбудови в Україні верховенства права, демократії та реалізації судової реформи.

Президент наголосив, що його підходи в питанні трансформації системи правосуддя є чіткими й однозначними – "ні кроку назад у судовій реформі".

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599.

Олігарх - особа, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті. Олігархами будуть називати осіб, які відповідають щонайменше 3 прописаним у законі критеріям: 

  • бере участь у політичному житті;
  • має значний вплив на ЗМІ;
  • є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримує або посилює таке становище;
  • підтверджена вартість активів особи (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) перевищує 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

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Венеційська комісія
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