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В Ірландії повернули частину обмежень через поширення "Омікрону"

Середа, 8 грудня 2021, 11:53

В Ірландії набули чинності додаткові обмеження щодо COVID-19, оголошені минулого тижня прем’єр-міністром Майклом Мартіном.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Нові обмеження включають закриття нічних клубів, обмеження кількості людей, які можуть сидіти за столом у ресторані, та більш суворі заходи соціального дистанціювання в таких приміщеннях, як бари та ресторани, у тому числі в готелях. Правила будуть чинними до 9 січня.

Обмеження на контакти також було відновлено на тлі поширення варіанту "Омікрон". Кінотеатри та театри відтепер можуть приймати лише до 50% глядачів, а в гостях можуть збиратися не більше трьох родин.

Організатори масових заходів розкритикували уряд за швидке відновлення обмежень, заявивши, що їм не дали достатньо часу для адаптації до нових правил.

Нагадаємо, Ірландія з 1 грудня посилила правила в'їзду в країну через варіант "Омікрон".

Мандрівники, які прибуватимуть до Ірландії літаком або кораблем, повинні будуть надати негативний тест на коронавірус перед посадкою на додаток до доказу вакцинації або одужання.

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Ірландія Карантин Коронавірус
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