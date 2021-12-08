В Ірландії повернули частину обмежень через поширення "Омікрону"

В Ірландії набули чинності додаткові обмеження щодо COVID-19, оголошені минулого тижня прем’єр-міністром Майклом Мартіном.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Нові обмеження включають закриття нічних клубів, обмеження кількості людей, які можуть сидіти за столом у ресторані, та більш суворі заходи соціального дистанціювання в таких приміщеннях, як бари та ресторани, у тому числі в готелях. Правила будуть чинними до 9 січня.

Обмеження на контакти також було відновлено на тлі поширення варіанту "Омікрон". Кінотеатри та театри відтепер можуть приймати лише до 50% глядачів, а в гостях можуть збиратися не більше трьох родин.

Організатори масових заходів розкритикували уряд за швидке відновлення обмежень, заявивши, що їм не дали достатньо часу для адаптації до нових правил.

Нагадаємо, Ірландія з 1 грудня посилила правила в'їзду в країну через варіант "Омікрон".

Мандрівники, які прибуватимуть до Ірландії літаком або кораблем, повинні будуть надати негативний тест на коронавірус перед посадкою на додаток до доказу вакцинації або одужання.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.