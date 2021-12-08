В Ирландии вернули часть ограничений из-за распространения "Омикрона"

В Ирландии вступили в силу дополнительные ограничения по COVID-19, объявленные на прошлой неделе премьер-министром Майклом Мартином.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Новые ограничения включают в себя закрытие ночных клубов, ограничение количества людей, которые могут сидеть за столом в ресторане, и более строгие меры социального дистанцирования в таких помещениях, как бары и рестораны, в том числе в гостиницах. Правила будут действовать до 9 января.

Ограничение контактов также было восстановлено на фоне распространения варианта "Омикрон". Кинотеатры и театры теперь могут принимать лишь до 50% зрителей, а в гостях могут собираться не более трех семей.

Организаторы массовых мероприятий раскритиковали правительство за скорейшее восстановление ограничений, заявив, что им не дали достаточно времени для адаптации к новым правилам.

Напомним, Ирландия с 1 декабря ужесточила правила въезда в страну из-за варианта "Омикрон".

Путешественники, прибывающие в Ирландию самолетом или кораблем, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус перед посадкой в ​​дополнение к доказательству вакцинации или выздоровления.

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