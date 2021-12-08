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Новий прем'єр Чехії відкидає призначення уряду без глави МЗС, який не подобається Земану

Середа, 8 грудня 2021, 15:00

Новий прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала відкинув можливість, що новий уряд буде призначено без одного члена, кандидатура якого не подобається президенту Мілошу Земану.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

"Щоб попередити спекуляції - щодо номінації кандидатів мого уряду нічого не змінилося", - заявив Фіала у вівторок. Схожі коментарі дали лідери інших партій з коаліції.

Речник Фіали Вацлав Смолка повторив, що позиція прем’єра щодо призначення уряду не змінилася.

Президент Мілош Земан виступає проти кандидатури Яна Ліпавського від Піратської партії на посаду міністра закордонних справ. 

Відтак, якщо Земан не піде на поступки, доведеться чекати із затвердженням всього уряду, або допускати його затвердження без глави МЗС. У такому разі за це відомство буде відповідати інший член уряду, або особисто прем’єр, доки суперечку не вирішить Конституційний суд. 

Ян Ліпавський різко критикує як Росію, так і Китай, і закликає до впевненої зовнішньої політики щодо цих держав. Ліпавський був співавтором закону, який забороняє російським і китайським фірмам брати участь у добудові чеської АЕС Дуковани.

Як повідомляла "ЄвроПравда", Ліпавський також виступає проти кандидатури "дипломата Земана" на пост посла в Україні.

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Чехія
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