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Меркель оваціями провели з посади канцлера в Бундестазі

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Середа, 8 грудня 2021, 16:58

Німеччина 8 грудня отримала нового канцлера Олафа Шольца, однак до того, як його було обрано, німецький парламент тривалими оплесками вшанував його попередницю Ангелу Меркель.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вибори нового канцлера відбулися у німецькому парламенті в середу вранці. Утім, перш ніж перейти до голосування, очільниця Бундестагу повідомила депутатам, що на почесній трибуні присутня Ангела Меркель, яка обіймала посаду канцлера впродовж 16 років. Меркель піднялась і у відповідь парламент вибухнув оплесками. Овації тривали хвилину.

Після обіду Меркель офіційно передала свої повноваження Шольцу у приміщенні канцелярії.

У середу ввечері уряд Шольца вперше збереться на засідання.

Бундестаг обрав соціал-демократа Олафа Шольца новим канцлером 395 голосами. Після обрання новий канцлер склав присягу в парламенті.

Усі 16 міністрів склали присягу в середу, ставши першим кабінетом Німеччини, до складу якого входить стільки ж жінок, скільки й чоловіків.

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Соціал-демократична партія Німеччини, яка здобула перемогу на вересневих виборах, сформувала коаліцію з Вільною демократичною партією та "Зеленими". Офіційно коаліційну угоду підписали 7 грудня.

Ангела Меркель не висувала свою кандидатуру на виборах, її партія ХДС після поразки обере у січні повністю нове керівництво.

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Меркель Німеччина
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