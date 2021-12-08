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Олаф Шольц обраний новим канцлером Німеччини

Середа, 8 грудня 2021, 11:18

Німецький Бундестаг у середу, 8 грудня, обрав соціал-демократа Олафа Шольца канцлером Німеччини замість Ангели Меркель, яка обіймала посаду впродовж 16 років.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Для затвердження Шольцу було необхідно щонайменше 369 голосів із 736 депутатів Бундестагу. За нього проголосували 395 народних обранців. Голосування було таємним, депутатів викликали поіменно в алфавітному порядку.

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Після голосування Шольц попрямує до палацу Бельв’ю, де президент Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно призначить його канцлером.

Далі Шольц знову повертається до Бундестагу, де близько полудня (13:00 за київським часом) складе присягу.

Після цього він разом з 16 новими членами свого уряду знову вирушить до президента, який офіційно призначить їх. У другій половині дня міністри складуть присягу в Бундестазі. 

Потім Шольц вирушить до канцелярії на церемонію передачі влади з Ангелою Меркель.

Соціал-демократична партія Німеччини, яка здобула перемогу на вересневих виборах, сформувала коаліцію з Вільною демократичною партією та "Зеленими". Офіційно коаліційну угоду підписали 7 грудня.

Ангела Меркель не висувала свою кандидатуру на виборах, її партія ХДС після поразки обере у січні повністю нове керівництво.

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Німеччина
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