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Байден після переговорів з Путіним окремо поговорить із союзниками східного флангу НАТО

Четвер, 9 грудня 2021, 10:28

Президент США Джо Байден у четвер проведе телефонні розмови з союзникам зі східного флангу НАТО, щоб детальніше розповісти про підсумки переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP, наводячи заяву Білого дому.

Байден планує розмову "з лідерами "Бухарестської дев’ятки" - союзників на східному флангу НАТО, щоб поінформувати їх про розмову з президентом Путіним, вислухати їхнє бачення нинішньої безпекової ситуації та підкреслити відданість США трансатлантичній єдності", - заявив Білий дім.

До так званої "Бухарестської дев’ятки" входять Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія. 

Повідомляється, що ця розмова у форматі конференц-дзвінка буде після його очікуваного спілкування з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, безпековий радник Байдена Джейк Салліван раніше запевнив, що Байден не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, та наполягав, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси. Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

Згодом Джо Байден та Владімір Путін кожен окремо натякнули, як буде виглядати продовження цих переговорів. 

Переговори Байдена та Путіна у форматі відеозустрічі відбулися 7 грудня і тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Більше на цю тему читайте у статті: Кілька днів на роздуми для Путіна: деталі домовленості президентів США та РФ, або дивіться у відеоформаті на youtube-каналі ЄвроПравди у роликах "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики" та "Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну".

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