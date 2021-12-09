После переговоров с Путиным Байден отдельно поговорит с союзниками с восточного фланга НАТО

Президент США Джо Байден в четверг проведет телефонные разговоры с союзниками с восточного фланга НАТО, чтобы подробнее рассказать об итогах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP, приводя заявление Белого дома.

Байден планирует разговор с лидерами "Бухарестской девятки" - союзников на восточном фланге НАТО, чтобы проинформировать их о разговоре с президентом Путиным, выслушать их видение нынешней ситуации безопасности и подчеркнуть приверженность США трансатлантическому единству, заявил Белый дом.

В так называемую "Бухарестскую девятку" входят Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария.

Сообщается, что этот разговор в формате конференции будет после его ожидаемого общения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заверил, что Байден не делал никаких уступок и не давал обязательств в ответ на требование Путина не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, и настаивал, что суверенные государства могут свободно выбирать, с кем вступать в альянсы. Впрочем, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

Впоследствии Джо Байден и Владимир Путин каждый отдельно намекнули, как будет выглядеть продолжение этих переговоров.

Переговоры Байдена и Путина в формате видеовстречи состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной.

Больше на эту тему читайте в статье: Несколько дней на размышления для Путина: детали договоренности президентов США и РФ или смотрите в видеоформате на youtube-канале ЕвроПравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

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