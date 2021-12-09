Новий німецький уряд: перші виклики та чого чекати Україні

8 грудня перед Бундестагом склав присягу новий федеральний канцлер Німеччини, представник соціал-демократів Олаф Шольц.

Про те, як виглядатиме новий уряд та якою буде його політика на різних напрямках, на яку допомогу Берліна може розраховувати Київ, читайте в цікавій статті політолога з Берліна, Німеччина, Віктора Савінка Німеччина після Меркель: як працюватиме уряд Шольца та чого чекати Україні.

Олаф Шольц став третім в історії керівником німецького уряду, котрий на присязі не сказав "і нехай допоможе мені бог".

Урочисті клятви перед парламентом дали й міністри новопризначеного німецького уряду.

Таким чином, після 16 років, двох тижнів і двох днів канцлерства завершилася епоха Ангели Меркель. Сама вона спостерігала за обранням і присягою наступника з парламентської трибуни разом з експрезидентом Йоахімом Гауком та іншими колишніми посадовцями.

Хоча Олаф Шольц вже впродовж тривалого часу обертається в політичних колах, його складно назвати надто публічним політиком. Не в останню чергу – через, як вважається, стриманий характер.

З іншого боку, його колеги по політсилі характеризують нового канцлера як вмілого менеджера та вимогливого керівника, готового підтримувати дисципліну.

Новий уряд має амбітні плани стосовно підвищення мінімальної заробітної плати до 12 євро за годину, підтримки родин, будівництва соціального житла, реформи трудового законодавства та системи допомоги з безробіття, розбудови транспортної та комунікаційної інфраструктури та, зрештою, прискорення кліматичної трансформації.

Коаліційна угода, котру уклали три вже правлячі партії, поряд з низкою внутрішньополітичних заходів передбачає й активну зовнішню політику, в першу чергу – просування реформування ЄС.

В угоді констатується, що основою оборонної політики на міжнародному рівні для ФРН було і залишається НАТО.

Не менш вагомим напрямком зовнішньої політики має стати трансатлантичне партнерство.

Втім, чи не першою зовнішньополітичною дилемою, з котрою зіштовхнеться новопризначений уряд, стане "російське питання".

Зокрема, зважаючи на концентрацію російських військ на кордоні з Україною, для нової команди актуалізується проблема "Північного потоку 2".

Більше про перші виклики для нового німецького уряду – в матеріалі Віктора Савінка Німеччина після Меркель: як працюватиме уряд Шольца та чого чекати Україні.