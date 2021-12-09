С какими первыми вызовами столкнется новое немецкое правительство и при чем здесь Украина

8 декабря перед Бундестагом принял присягу новый федеральный канцлер Германии, представитель социал-демократов Олаф Шольц.

О том, как будет выглядеть новое правительство и какова будет его политика на разных направлениях, на какую помощь Берлина может рассчитывать Киев, читайте в интересной статье политолога (из Берлина, Германия) Виктора Савинка Германия после Меркель: как будет работать правительство Шольца и чего ждать Украине.

Олаф Шольц стал третьим в истории руководителем немецкого правительства, который в конце присяги не сказал "и да поможет мне бог".

Торжественные клятвы перед парламентом дали и министры нового немецкого правительства.

Таким образом, после 16 лет, двух недель и двух дней канцлерства завершилась эпоха Ангелы Меркель. Сама она наблюдала за избранием и присягой преемника с парламентской трибуны вместе с экс-президентом Йоахимом Гауком и другими бывшими чиновниками.

Хотя Олаф Шольц уже долгое время вращается в политических кругах, его сложно назвать слишком публичным политиком. Не в последнюю очередь – из-за, как считается, сдержанного характера.

С другой стороны, коллеги по политсиле характеризуют нового канцлера как умелого менеджера и требовательного управляющего, готового поддерживать дисциплину.

Новое правительство строит амбициозные планы относительно повышения минимальной заработной платы до 12 евро в час, поддержки семей, строительства социального жилья, реформы трудового законодательства и системы пособий по безработице, развития транспортной и коммуникационной инфраструктуры и, в конечном счете, ускорения климатической трансформации.

Коалиционное соглашение, заключенное тремя правящими партиями, наряду с рядом внутриполитических мер предусматривает и активную внешнюю политику, в первую очередь – продвижение реформирования ЕС.

В соглашении констатируется, что основой оборонной политики на международном уровне для ФРГ было и остается НАТО.

Не менее значимым направлением внешней политики должно стать трансатлантическое партнерство.

Впрочем, едва ли не первой внешнеполитической дилеммой, с которой столкнется новоназначенное правительство, станет "российский вопрос".

В частности, учитывая концентрацию российских войск на границе с Украиной, для новой команды актуализируется проблема "Северного потока-2".

Больше о первых вызовах нового немецкого правительства – в материале Виктора Савинка Германия после Меркель: как будет работать правительство Шольца и чего ждать Украине.