У Зеленського уточнили, коли він говоритиме з Байденом

Телефонна розмова президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським планується орієнтовно на 19:30 за київським часом.

Про це повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров, пише "Європейська правда".

"Щодо розмови з президентом США орієнтуємося на 19:30 за Києвом. Це попередній час, можливі зміни", - повідомив Никифоров.

Як повідомляли у Білому домі, 9 грудня Байден планує поговорити з лідерами дев’ятьох країн східного флангу НАТО за підсумками своїх переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним, а розмова з Володимиром Зеленським має відбутися перед цим.

Нагадаємо, безпековий радник Байдена Джейк Салліван раніше запевнив, що Байден не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, та наполягав, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси. Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

Згодом Джо Байден та Владімір Путін кожен окремо натякнули, як буде виглядати продовження цих переговорів.

Переговори Байдена та Путіна у форматі відеозустрічі відбулися 7 грудня і тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Більше на цю тему читайте у статті: Кілька днів на роздуми для Путіна: деталі домовленості президентів США та РФ, або дивіться у відеоформаті на youtube-каналі ЄвроПравди у роликах "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики" та "Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну".

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