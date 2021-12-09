Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Зеленского уточнили, когда он будет говорить с Байденом

Четверг, 9 декабря 2021, 14:33

Телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским планируется ориентировочно на 19:30 по киевскому времени.

Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда".

"О разговоре с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможны изменения", - сообщил Никифоров.

Как сообщали в Белом доме, 9 декабря Байден планирует поговорить с лидерами девяти стран восточного фланга НАТО по итогам своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, а разговор с Владимиром Зеленским предстоит перед этим.

Напомним, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заверил, что Байден не делал никаких уступок и не давал обязательств в ответ на требование Путина не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, и настаивал, что суверенные государства могут свободно выбирать, с кем вступать в альянсы.

Впрочем, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

Впоследствии Джо Байден и Владимир Путин каждый отдельно намекнули, как будет выглядеть продолжение этих переговоров.

Переговоры Байдена и Путина в формате видеовстречи состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной.

Больше на эту тему читайте в статье: Несколько дней на размышления для Путина: детали договоренности президентов США и РФ или смотрите в видеоформате на youtube-канале ЕвроПравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Байден США Россия
powered by lun.ua

Статьи

Германия после Меркель: как будет работать правительство Шольца и чего ждать Украине

Какой будет политика нового правительства Германии? На какую помощь Берлина может рассчитывать Киев и как правительство Шольца готово действовать в случае новой агрессии со стороны РФ? (укр.)
9 декабря 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Проверка солидарности: какие риски "Северного потока-2" нужно учесть ЕС

За всю историю транзита по нашей ГТС ни разу не было случая, когда бы мы остановили транзит по техническим причинам (укр.)
9 декабря 2021 — Ольга Белькова, Оператор ГТС Украины

Давление, и не только из России: кто и почему пытается остановить реформу СБУ

Закон об СБУ до сих пор окутан теориями заговора, "зрадой" и взаимоисключающими стереотипами. Сконцентрируемся на тех нормах, которые сейчас вызывают больше всего критики (укр.)
8 декабря 2021 — Марьяна Безуглая, народный депутат Украины, "Слуга народа"