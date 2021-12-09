У Зеленского уточнили, когда он будет говорить с Байденом

Телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским планируется ориентировочно на 19:30 по киевскому времени.

Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда".

"О разговоре с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможны изменения", - сообщил Никифоров.

Как сообщали в Белом доме, 9 декабря Байден планирует поговорить с лидерами девяти стран восточного фланга НАТО по итогам своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, а разговор с Владимиром Зеленским предстоит перед этим.

Напомним, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заверил, что Байден не делал никаких уступок и не давал обязательств в ответ на требование Путина не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, и настаивал, что суверенные государства могут свободно выбирать, с кем вступать в альянсы.

Впрочем, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

Впоследствии Джо Байден и Владимир Путин каждый отдельно намекнули, как будет выглядеть продолжение этих переговоров.

Переговоры Байдена и Путина в формате видеовстречи состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной.

Больше на эту тему читайте в статье: Несколько дней на размышления для Путина: детали договоренности президентов США и РФ или смотрите в видеоформате на youtube-канале ЕвроПравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

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