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У Франції спустили на воду перший катер, збудований для охорони морських кордонів України

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Четвер, 9 грудня 2021, 18:01

У Франції спущено на воду перший катер FPB98MKI, збудований для охорони морських кордонів України.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Наразі завершуються остаточні роботи з монтажу, налагоджування та підготовки обладнання корабля до швартових випробувань. Навесні, після проведення ходових випробувань, очікується прибуття нового катера в Україну.

Побудований катер може розвивати швидкість до 30 вузлів (близько 60 км/год). Його випробування розпочнуться вже наступного тижня та триватимуть до кінця січня.

Крім того, найближчим часом у Францію прибудуть українські моряки-прикордонники, які під кураторством фахівців компанії-виробника навчатимуться експлуатувати та обслуговувати нову техніку.

Раніше Франція та Україна підписали контракт про будівництво п'яти катерів для потреб Держприкордонслужби. Будуватимуть нові судна у Миколаєві. Загалом українські прикордонники отримають 20 таких кораблів, 15 з яких побудують у Франції. 

Нагадаємо, у листопаді Україна отримала два патрульні катери класу Island, вони отримали назви "Фастів" та "Суми".

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Франція
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