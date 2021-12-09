Во Франции был спущен на воду первый катер, построенный для охраны морских границ Украины
Четверг, 9 декабря 2021, 18:01
Во Франции спущен на воду первый катер FPB98MKI, построенный для охраны морских границ Украины.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ГПСУ.
В настоящее время завершаются окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. Весной после проведения ходовых испытаний ожидается прибытие нового катера в Украину.
Построенный катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). Его испытания начнутся на следующей неделе и продлятся до конца января.
Кроме того, в ближайшее время во Францию прибудут украинские моряки-пограничники, под кураторством специалистов компании-производителя будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.
Напомним, в ноябре Украина получила два патрульных катера класса Island, они получили названия "Фастов" и "Сумы".