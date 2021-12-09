Во Франции был спущен на воду первый катер, построенный для охраны морских границ Украины

Во Франции спущен на воду первый катер FPB98MKI, построенный для охраны морских границ Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В настоящее время завершаются окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. Весной после проведения ходовых испытаний ожидается прибытие нового катера в Украину.

Построенный катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). Его испытания начнутся на следующей неделе и продлятся до конца января.

Кроме того, в ближайшее время во Францию ​​прибудут украинские моряки-пограничники, под кураторством специалистов компании-производителя будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.

Напомним, в ноябре Украина получила два патрульных катера класса Island, они получили названия "Фастов" и "Сумы".