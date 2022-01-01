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Ирландский после десятилетий ожиданий стал рабочим языком в учреждениях ЕС

Суббота, 1 января 2022, 11:03

Ирландский язык получил статус официального рабочего языка в учреждениях Евросоюза и теперь документы ЕС должны будут переводиться также на ирландский.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает DPA.

Хотя Ирландия присоединилась к блоку еще в 1973 году, только с 1 января 2022 года ирландский язык получает полноценный статус рабочего языка и документы Евросоюза теперь должны будут переводиться также на ирландский.

В Ирландии в этом видят мощный стимул для возрождения и развития ирландского.

Предоставление ирландскому статусу рабочего языка требовало длительной организационной подготовки. За пять лет количество сотрудников в учреждениях ЕС, владеющих ирландским, возросло с 58 до 170, а в 2022 году должно достигнуть 200.

Расходы на письменный и устный перевод оплачиваются из бюджета ЕС, для чего Ирландия также платит взносы.

Обеспечение возможности для представителей стран-членов Евросоюза использовать родной язык как рабочий стоит в год почти 350 млн евро, что составляет около 0,2% от общего бюджета. Перевод на 24 официальных языка ЕС обеспечивают около 2000 переводчиков.

Ирландский – один из гельских языков и является первым официальным языком Ирландии. Число его носителей оценивают в около 1,6 млн, однако только 70 тысяч используют язык в повседневной жизни. Районы Ирландии с компактным проживанием людей, говорящих на ирландском в повседневной жизни, преимущественно в западной части страны, получили название Гелтахт.

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Ирландия Еврокомиссия
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