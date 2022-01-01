У Франції новий Covid-максимум: за добу захворів кожен 300-й житель країни

У Франції в новорічний вечір повідомили про понад 232 тисячі нових заражень коронавірусом, що є новим максимумом за час епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Це третій поспіль рекордний показник для Франції за останні три дні, та другий більший за 200 тисяч. Ще 25 грудня добовий приріст заражень вперше перетнув позначку у 100 тисяч. Населення країни - 67,3 млн.

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Показник захворюваності досягнув 1251 випадків на 100 000 населення, а в Парижі навіть перевищив 2000. Частку випадків, спричинених штамом "Омікрон", ще на початку тижня оцінювали у понад 60%.

Кількість госпіталізованих з коронавірусом за добу зросла на майже 2000 осіб і досягла 18 715. У палатах інтенсивної терапії перебувають 3543 хворих.

Втім, добова кількість смертей суттєво не зросла. За останні 24 години померли 189 пацієнтів.

Президент Еммануель Макрон у своєму новорічному зверненні попередив, що попереду Францію чекають "складні тижні", але що він бачить підстави сподіватись на краще і 2022 рік може стати роком виходу з епідемії.

Макрон зазначив, що країна зможе впоратися з цією хвилею завдяки високим показникам вакцинації та що влада робитиме усе можливе, щоб не обмежувати економіку й уникати обмежень прав і свобод громадян.

Ще раніше уряд оголосив про посилення обмежень через наростання епідемії. Також планують замінити звичайний ковід-сертифікат як перепустку до деяких громадських місць "вакцинним", що підтверджує саме отримання щеплення.

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