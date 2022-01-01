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Во Франции новый Covid-максимум: за сутки заболел каждый 300-й житель страны

Суббота, 1 января 2022, 12:36

Во Франции в новогодний вечер сообщили о свыше 232 тысяч новых заражений коронавирусом, что является новым максимумом за время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Это третий рекордный показатель для Франции за последние три дня, и второй больше 200 тысяч. Еще 25 декабря суточный прирост заражений впервые пересек отметку в 100 тысяч. Население страны – 67,3 млн.

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Показатель заболеваемости достиг 1251 случаев на 100 000 населения, а в Париже даже превысил 2000. Долю случаев, вызванных штаммом "Омикрон", еще в начале недели оценивали более чем в 60%.

Число госпитализированных с коронавирусом за сутки возросло почти на 2000 человек и достигло 18 715. В палатах интенсивной терапии находятся 3543 больных.

В то же время, суточное количество смертей не выросло. За последние 24 часа скончались 189 пациентов.

Президент Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении предупредил, что впереди Францию ​​ждут "сложные недели", но он видит основания надеяться на лучшее и 2022 год может стать годом выхода из эпидемии.

Макрон отметил, что страна сможет справиться с этой волной благодаря высоким показателям вакцинации и что власти будут делать все возможное, чтобы не ограничивать экономику и избегать ограничений прав и свобод граждан.

Еще раньше правительство объявило об усилении ограничений из-за нарастания эпидемии. Также планируют заменить обычный ковид-сертификат как пропуск в некоторые общественные места "вакцинным", подтверждающим именно получение прививки.

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Франция Коронавирус
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