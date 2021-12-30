У Парижі на тлі рекордів заражень повернули масковий режим та заборонили танці

У Парижі повертають масковий режим у громадських місцях та додаткові обмеження у зв’язку з небаченим зростанням кількості заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Маски стають обов’язковими у громадських місцях, в тому числі на вулиці, для всіх людей віком від 11 років - крім тих, хто пересувається у власному авто, велосипедистів та інших, хто пересувається на двохколісному транспорті, і спортсменів, які вийшли на тренування. Також зробили виняток для прогулянок у Булонському лісі і деяких інших місцях.

Читайте також У Греції заборонили музику на святкуваннях Нового року

У суботу та неділю барам буде заборонено продавати напої після 2 години ночі, та в цілому забороняється збиратись компаніями для розпивання алкоголю у громадських місцях.

Також забороняють танці у всіх категоріях закладів - на додачу до закриття нічних клубів і дискотек ще з 10 грудня.

У префектурі пообіцяли посилений контроль за дотриманням правил, у новорічний вечір столицю патрулюватимуть близько 9000 службовців. Порушникам загрожує штраф у розмірі 135 євро.

Нагадаємо, останні два дні Франція з населенням 67 млн реєструє небачені рекорди заражень коронавірусом - понад 180 тисяч у вівторок, понад 208 тисяч у середу. На цей час у Франції хворіють на Covid-19 близько 1 млн жителів.

Кількість смертей на цей час суттєво не зросла і залишається меншою 300 за добу.

Як вже повідомлялося, уряд оголосив про посилення обмежень через наростання епідемії. У той же час, прем’єр пообіцяв, що комендантської години напередодні Нового року запроваджувати не будуть.

Також планують замінити звичайний ковід-сертифікат як перепустку до деяких громадських місць "вакцинним", що підтверджує саме отримання щеплення.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.