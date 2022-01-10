Глава МЗС Канади не виключила відправки зброї Україні

Глава МЗС Канади Мелані Жолі не стала виключати можливої відправки зброї Україні на тлі напруженості біля кордону з РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю канадському телеканалу CTV.

На пряме запитання з цього приводу міністр просто відповіла, що Оттава збирається підтримати Україну у протистоянні з Росією, обережно уникаючи відповіді "так" чи "ні" у контексті "потенційної військової допомоги".

Мелані Жолі сказала, що дуже віддана співпраці з Україною, але відмовилася підтвердити, чи розглядає Канада додаткові санкції проти Росії.

"Найважливішим питанням зараз є співпраця з Україною щодо загроз її безпеці. Ми будемо робити це і надалі. Міністр оборони Аніта Ананда активно працює над цією темою, ведуться переговори з союзниками", – заявила міністр.

"Безпека України – це безпека Європи, а отже, це безпека світу та Канади", – сказала вона.

На сьогодні Канада утримує групу з приблизно 200 військовослужбовців канадських збройних сил (CAF) в Україні в рамках операції UNIFIER. Канадські військові, зокрема, навчають українських колег і повинні залишатися в Україні до березня 2022 року.

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