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Укр / Рус
Укр / Рус

Глава МИД Канады не исключила отправки оружия Украине

Понедельник, 10 января 2022, 09:59

Глава МИД Канады Мелани Жоли не стала исключать возможной отправки оружия Украине на фоне напряженности у границы с РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью канадскому телеканалу CTV.

На прямой вопрос на этот счет министр просто ответила, что Оттава собирается поддержать Украину в противостоянии с Россией, осторожно избегая ответа "да" или "нет" в контексте "потенциальной военной помощи".

Мелани Жоли сказала, что очень привержена сотрудничеству с Украиной, но отказалась подтвердить, рассматривает ли Канада дополнительные санкции против России.

"Важнейшим вопросом сейчас является сотрудничество с Украиной по поводу угроз ее безопасности. Мы будем делать это и дальше. Министр обороны Анита Ананда активно работает над этой темой, ведутся переговоры с союзниками", – заявила министр.

"Безопасность Украины – это безопасность Европы, а значит, это безопасность мира и Канады", – сказала она.

На сегодняшний день Канада содержит группу из примерно 200 военнослужащих канадских вооруженных сил (CAF) в Украине в рамках операции UNIFIER. Канадские военные, в частности, обучают украинских коллег и должны оставаться в Украине до марта 2022 года.

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Канада

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