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Україна вимагає від уряду Німеччини припинити "морально хибну" політику блокування зброї

Понеділок, 10 січня 2022, 10:12

Україна наполягає, що новий уряд Німеччини має вимагає припинити "морально хибну" політику блокування та негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від Росії. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"Україна вимагає від нового уряду Німеччини відкинути морально хибну політику блокування і негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від російської агресії. Берлін несе таку ж історичну відповідальність перед Україною як і перед Ізраїлем", - написав посол у Twitter, додавши, що такі думки він висловив у інтерв‘ю газеті Berliner Morgenpost.

Раніше в інтерв’ю "Європейській правді" Мельник розповів, що скептично ставиться до того, що новий уряд Німеччини змінить позицію держави щодо постачання озброєння Україні.

Мельник також зазначив, що блокування Ангелою Меркель надання озброєння Україні через механізм НАТО стало "холодним душем" для багатьох. 

Повне інтерв'ю з послом України у Німеччині дивіться на каналі Європейської правди у відео "Коли запустять Nord Stream-2? Чи піде Меркель у Газпром?"

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Німеччина Україна-НАТО

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