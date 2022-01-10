Київ змінив своє представництво на зустрічі Комісії Україна-НАТО

На засідання Комісії Україна-НАТО українську сторону представлятиме віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні, 10 січня, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО у Брюсселі, яке буде присвячене питанням регіональної безпеки" - йдеться у повідомленні офісу віцепрем’єрки.

Раніше у НАТО анонсували участь глави МЗС Дмитра Кулеби у засіданні. ЄвроПравда звернулася за коментарем до МЗС і там підтвердили, що Україну представить Ольга Стефанішина.

В офісі віцепрем’єрки нагадали, що проведення засідання Комісії Україна-НАТО було предметом телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з Президентом США Джо Байденом 3 січня.

Там також додали, що 19 січня заплановано ще одне засідання Комісії Україна-НАТО у рамках візиту віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної. Метою зустрічі є обговорення з партнерами підсумків реалізації Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО у 2021 році.

Нагадаємо, 12 січня, заплановане проведення Ради Росія-НАТО, яку генсек Єнс Столтенберг скликав після висунення Кремлем так званих "гарантій безпеки" і вимоги нерозширення НАТО.

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