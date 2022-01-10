Киев сменил свое представительство на встрече Комиссии Украина-НАТО

На заседании Комиссии Украина-НАТО украинскую сторону будет представлять вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня, 10 января, вице-премьер Ольга Стефанишина примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе, которое будет посвящено вопросам региональной безопасности", - говорится в сообщении офиса вице-премьера.

Ранее в НАТО анонсировали участие главы МИД Дмитрия Кулебы в заседании. ЕвроПравда обратилась за комментарием к МИДу и там подтвердили, что Украину будет представлять Стефанишина.

В офисе вице-премьера напомнили, что проведение заседания Комиссии Украина-НАТО было предметом телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом 3 января.

Там также добавили, что 19 января запланировано еще одно заседание Комиссии Украина-НАТО в рамках визита вице-премьера Ольги Стефанишиной. Цель встречи - обсуждение с партнерами итогов реализации Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО в 2021 году.

Напомним, 12 января запланировано проведение Совета Россия-НАТО, которое генсек Йенс Столтенберг созвал после выдвижения Кремлем так называемых "гарантий безопасности" и требования нерасширения НАТО.

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