Головне про переговори США та НАТО з Росією щодо безпеки у Європі

Протягом найближчого тижня відбудуться переговори з Україною та/або про Україну на кількох майданчиках та у кількох форматах.

"Європейська правда" зібрала інформацію про те, хто говоритиме з Росією про нас протягом ближчого часу. Про все це – у відео ЄвроПравди. А для тих, хто віддає перевагу читанню – в матеріалі 8 форматів для Путіна: як Захід планує домовлятися з РФ про безпеку та Україну.

Фраза "нічого про Україну без України", яку за часів свого президентства любив повторювати Петро Порошенко, знову стає актуальною – ще більше, ніж за попередньої влади. До того ж нині її виголошує навіть президент США Джо Байден.

Та попри постійне, ледь не ритуальне повторення цієї фразі переговори "про Україну" тривають. І часом представників самої України до участі у них не запрошують, бо це юридично або політично неможливо.

З понеділка 10 січня у Брюсселі, Женеві, Відні тощо розпочинається справжній "марафон" переговорів про російський ультиматум Заходу, а також із самою Росією.

Предмет та привід для цих переговорів – публічно запропонований Москвою пакет договорів із США та НАТО про розподіл сфер впливу в Європі, одним із пунктів якого є юридична відмова Альянсу від розширення, включно із забороною вступу України до цього блоку (детальніше про вимоги Кремля – у відеопоясненні ЄП або у статті "Путін на всю голову").

Наразі вже усі ключові західні лідери зробили заяви про те, що вимоги, озвучені Москвою, є наперед неприйнятними і точно не знайдуть згоди – але поза тим, Захід все одно дав згоду на переговори.

Підготовчі зустрічі почалися ще у п’ятницю 7 січня із зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у відеоформаті. Головною темою екстрених переговорів стала саме російська пропозиція, зізнався генсек НАТО, пояснивши, що міністри узгодили позицію у діалозі з РФ.

А вже у понеділок починаються переговори власне із Росією.

Вже вранці у Женеві починається перший раунд консультацій США-РФ, про які раніше домовилися Путін та Байден. Цікава деталь: зустріч пройде на американській території, у будівлі дипмісії США у Женеві.

Одночасно у понеділок заплановані ще дві зустрічі у двох різних форматах, де говоритимуть про російську пропозицію, але без її участі.

Вранці у Брюсселі відбудеться Комісія Україна-НАТО (КУН) за участі віцепрем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. Представницю українського уряду запросили, щоби додатково переконати Київ, що розмови не йдуть за спиною України, а ще – щоби почути її думку про консультації НАТО з РФ.

Друга зустріч відбудеться по обіді. Представники 30 членів НАТО знову зберуться разом, щоби вже без України обговорити почуте від Стефанішиної, а також, імовірно, отримати якусь попередню інформацію від США про перебіг консультацій у Женеві.

У середу – наступні переговори, у форматі НАТО-РФ. Росія знову буде на них "гостем" – зустріч призначена у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

12-13 січня у Брюсселі заплановане засідання Військового комітету НАТО, куди запросили також військових керівників України та Грузії.

У четвер – ще один формат переговорів з Росією, у Відні, у форматі ОБСЄ, тобто за участі і України, і США, і усіх європейських держав.

Такого напруженого графіка переговорів з Москвою не було, напевно, з 2014 року.

Про те, чого варто чекати від переговорів – у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка 8 форматів для Путіна: як Захід планує домовлятися з РФ про безпеку та Україну.