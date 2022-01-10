Главное о переговорах США и НАТО с Россией по безопасности в Европе

В ближайшие недели состоятся переговоры с Украиной и/или об Украине на нескольких площадках и в нескольких форматах.

"Европейская правда" собрала информацию о том, кто будет говорить с Россией о нас в ближайшее время. Обо всем этом – в видео ЕвроПравды. А для тех, кто предпочитает чтение – в материале 8 форматов для Путина: как Запад планирует договариваться с РФ о безопасности и Украине.

Фраза "ничего об Украине без Украины", которую при своем президентстве любил повторять Петр Порошенко, снова становится актуальной – еще больше, чем при предыдущей власти. К тому же сейчас ее произносит даже президент США Джо Байден.

Но несмотря на постоянное, чуть ли не ритуальное повторение этой фразы, переговоры "об Украине" продолжаются. И иногда представителей самой Украины к участию в них не приглашают, потому что это юридически или политически невозможно.

С понедельника 10 января в Брюсселе, Женеве, Вене и т.д. начинается настоящий "марафон" переговоров о российском ультиматуме Запада, а также с самой Россией.

Предмет и повод для этих переговоров – публично предложенный Москвой пакет договоров с США и НАТО о распределении сфер влияния в Европе, одним из пунктов которого является юридический отказ Альянса от расширения, включая запрет вступления Украины в этот блок (подробнее о требованиях Кремля – в видео ЕП или в статье "Путин на всю голову").

Уже все ключевые западные лидеры сделали заявления о том, что требования, озвученные Москвой, заранее неприемлемы и точно не найдут одобрения – но Запад все равно дал согласие на переговоры.

Подготовительные встречи начались в пятницу 7 января со встречи министров иностранных дел НАТО в видеоформате. Главной темой экстренных переговоров стало российское предложение, признался генсек НАТО, объяснив, что министры согласовали позицию в диалоге с РФ.

А уже в понедельник начинаются переговоры с Россией.

Уже утром в Женеве начинается первый раунд консультаций США-РФ, о которых ранее договорились Путин и Байден. Интересная деталь: встреча пройдет на американской территории в здании дипмиссии США в Женеве.

Одновременно в понедельник запланированы еще две встречи в двух разных форматах, где будут говорить о предложении России, но без ее участия.

Утром в Брюсселепройдет заседание Комиссия Украина-НАТО (КУН) с участием вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Представительницу украинского правительства пригласили, чтобы дополнительно убедить Киев, что разговоры не идут за спиной Украины, а еще – чтобы услышать ее мнение о консультациях НАТО с РФ.

Вторая встреча состоится после обеда. Представители 30 членов НАТО снова соберутся вместе, чтобы уже без Украины обсудить услышанное от Стефанишиной, а также предположительно получить какую-то предварительную информацию от США о ходе консультаций в Женеве.

В среду – следующие переговоры в формате НАТО-РФ. Россия снова будет на них гостем – встреча назначена в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

12-13 января в Брюсселе запланировано заседание Военного комитета НАТО, куда были приглашены также военные руководители Украины и Грузии.

В четверг – еще один формат переговоров с Россией, в Вене, в формате ОБСЕ, то есть с участием и Украины, и США, и всех европейских государств.

Такого напряженного графика переговоров с Москвой не было, наверное, с 2014 года.

О том, чего следует ожидать от переговоров – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко 8 форматов для Путина: как Запад планирует договариваться с РФ о безопасности и Украине.