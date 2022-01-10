Столтенберг висловив очікування щодо майбутньої Ради Росія-НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не очікує вирішення всіх проблем після завершення запланованих на цей тиждень зустрічей з РФ у різних форматах.

Про це він заявив перед засіданням Комісії Україна-НАТО на рівні послів, повідомляє "Європейська правда".

"Я вітаю зустріч, яка відбудеться пізніше цього тижня у середу, вітаю зустріч, яка відбувається сьогодні у Женеві, а також зустріч ОБСЄ пізніше цього тижня. Але я не маю очікувань, що ці зустрічі можуть вирішити всі питання" - сказав Столтенберг.

За його словами, метою цих зустрічей є погодити шлях вперед і серію зустрічей, які допоможуть у вирішенні конфлікту.

"Нереалістично очікувати завершення вже цього тижня після всіх запланованих зустрічей, чекати, що всі проблеми будуть вирішені. Але я сподіваюся, що є справжня воля обох сторін, в тому числі російської, бути залученими у процес, який здатний запобігти новому збройному конфлікту у Європі" - наголосив генсек НАТО.

Як повідомлялося, високопосадовці США та Росії офіційно розпочали в понеділок в Женеві свої переговори щодо безпеки в рамках низки дипломатичних зустрічей в Європі цього тижня, спрямованих на послаблення напруженості довкола України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що не очікує проривів у переговорах з безпеки між США і Росією цього тижня, але сподівається знайти спільну мову на тлі кризи в Україні.

Детальний аналіз запропонованих Росією договорів, про які йтиме мова на переговорах зі США і НАТО, читайте у публікації "Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України"

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