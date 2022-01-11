Як зміна влади в Польщі може вплинути на підтримку України

В україно-польських відносинах існує чимала проблема через те, що чинну польську владу сприймають як націоналістичну та як таку, що порушує закони, принципи демократії, а на додачу – є недружньою до України.

Голова Ради безпеки й оборони при президентові Польщі Пшемислав Журавський вель Граєвський вважає, що українці часто сподіваються на зміну влади у Польщі, розраховуючи, що нинішня опозиція стане більш дружньою до України. Як політолог, близький до чинної влади Польщі, він з цим категорично не згодний.

Свої аргументи він виклав у колонці на "Європейській правді" Чому зміна влади у Польщі не стане доброю новиною для Києва: погляд із Варшави.

Голова Ради безпеки й оборони при президентові Польщі пише, що з 2005 року Польща глибоко розділена політично. Цей поділ стосується також зовнішньої політики, однак він непростий.

Старих цілей, які об’єднували всі основні польські парламентські партії, досягнуто. Вихід з-під панування Москви відбувся у 1989-1993 роках, вступ до НАТО – у 1999 році, вступ в ЄС – у 2004 році.

Пшемислав Журавський вель Граєвський зазначає, що після цього етапу єдиною нереалізованою стратегічною метою Польщі було утвердження "розпаду Російської імперії по національних швах", незалежно від ідеологічного спрямування.

Ключ до цього – незалежна Україна. Саме тому два українських Майдани 2004/2005 та 2013/2014 років об’єднували польську політичну сцену, надаючи їй спільну вищу ідею – підтримку Києва у боротьбі за незалежність від Москви.

Бо в Польщі немає значущих політичних сил, які б публічно наважилися поставити під сумнів цю мету як очевидний інтерес Польщі. Російська загроза Україні додатково об'єднує поляків.

Справжня лінія розмежування в Польщі, впевнений Голова Ради безпеки й оборони при президентові Польщі, – це ставлення не до України, а до Польщі.

Польська політична сцена поділяється на два основні табори – тих, хто вважає Польщу слабкою і незначною країною, і тих, хто вважає, що вона може дозволити собі грати самостійно, а пошук союзників не означає пошук зовнішнього суверена.

Нинішню владу Польщі Журавський вель Граєвський відносить до другого табору.

Крах нинішньої влади (на щастя, малоймовірний), підкреслює експерт, призвів би до глибокої уніфікації політики Польщі щодо України з політикою Німеччини та Франції, що означало би віддалення від Кримської платформи, припинення регіональних ініціатив (Ініціативи трьох морів та Люблінського трикутника), прийняття "Північного потоку-2" та відмову від спроб побудувати конкурентну цьому німецько-російському проєкту систему постачання скрапленого газу через Свіноуйсьце та традиційно – через польсько-норвезько-данський газопровід з Північного моря на ринок Центральної Європи.

Деталі - у колонці Пшемислава Журавського вель Граєвського Чому зміна влади у Польщі не стане доброю новиною для Києва: погляд із Варшави.