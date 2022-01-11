Как смена власти в Польше может повлиять на поддержку Украины

В украинско-польских отношениях существует немалая проблема из-за того, что действующую польскую власть воспринимают как националистическую и как такую, что нарушает законы, принципы демократии, а вдобавок – недружественная к Украине.

Глава Совета безопасности и обороны при президенте Польши Пшемислав Журавский вель Граевский считает, что украинцы часто надеются на смену власти в Польше, рассчитывая, что нынешняя оппозиция станет более дружественной по отношению к Украине. Как политолог, близкий к действующим властям Польши, он с этим категорически не согласен.

Свои аргументы он изложил в колонке на "Европейской правде"" Почему смена власти в Польше не станет хорошей новостью для Киева: взгляд из Варшавы.

Глава Совета безопасности и обороны при президенте Польши пишет, что с 2005 года Польша глубоко разделена политически. Это разделение касается также внешней политики, однако оно непростое.

Старые цели, которые объединяли все основные польские парламентские партии, достигнуты. Выход из-под владычества Москвы состоялся в 1989-1993 годах, вступление в НАТО – в 1999 году, вступление в ЕС – в 2004 году.

Пшемыслав Журавский вель Граевский отмечает, что после этого этапа единственной нереализованной стратегической целью Польши было утверждение "распада Российской империи по национальным швам", независимо от идеологической направленности.

Ключ к этому – независимая Украина. Именно поэтому два украинских Майдана 2004/2005 и 2013/2014 годов объединяли польскую политическую сцену, предоставляя ей общую высшую идею – поддержку Киева в борьбе за независимость от Москвы.

Ибо в Польше нет значимых политических сил, которые публично решились бы поставить под сомнение эту цель как очевидный интерес Польши. Российская угроза Украине дополнительно объединяет поляков.

Настоящая линия разграничения в Польше, уверен Председатель Совета безопасности и обороны при президенте Польши, – это отношение не к Украине, а к Польше.

Журавский вель Граевский отмечает, что польская политическая сцена делится на два основных лагеря – тех, кто считает Польшу слабой и незначительной страной, и тех, кто считает, что она может позволить себе играть самостоятельно, а поиск союзников не означает поиск внешнего суверена.

Нынешние власти Польши он относит ко второму лагерю.

Крах нынешней власти (к счастью, маловероятный), подчеркивает эксперт, привел бы к глубокой унификации политики Польши в отношении Украины с политикой Германии и Франции, что означало бы отдаление от Крымской платформы, прекращение региональных инициатив (Инициативы трех морей и Люблинского треугольника), принятие" Северного потока-2" и отказ от попыток построить конкурентную этому немецко-российскому проекту систему поставки сжиженного газа через Свиноуйсьце и традиционно через польско-норвежско-датский газопровод с Северного моря на рынок Центральной Европы.

Подробности - в колонке Пшемыслава Журавского вель Граевского Почему смена власти в Польше не станет хорошей новостью для Киева: взгляд из Варшавы.