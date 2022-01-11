У Болгарії президент, прем’єр і міністри самоізолювались після контакту з коронахворим

Прем'єр-міністр, президент і кілька міністрів Болгарії в якості запобіжного заходу пішли на самоізоляцію після того, як учасник зустрічі, на якій вони були присутні, отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Головний санітарний інспектор Ангел Кунчев заявив, що всі учасники консультативної Ради національної безпеки в понеділок здорові, але вони залишаться на самоізоляції після того, як у спікера парламенту Ніколи Мінчева виявили коронавірус.

Разом із прем’єр-міністром Кирилом Петковим та президентом Руменом Радєвим у зустрічі взяли участь міністри внутрішніх справ, оборони та фінансів, а також заступник міністра закордонних справ та високопоставлені представники основних політичних партій.

"Прем'єр-міністр буде на карантині, оскільки такі правила", - сказав представник уряду.

Петков продовжить роботу дистанційно, а його обов'язки, які вимагають присутності, буде виконувати віцепрем'єрка Калина Константинова, йдеться в повідомленні уряду.

Останніми днями в Болгарії спостерігається сплеск коронавірусної інфекції.

У вівторок 7-мільйонна країна повідомила про 6761 новий випадок, понад 800 людей були госпіталізовані. Пандемія спричинила в цілому 31 672 смерті.

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