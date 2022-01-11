В Болгарии президент, премьер и министры самоизолировались после контакта с больным COVID

Премьер-министр, президент и несколько министров Болгарии в качестве меры предосторожности ушли на самоизоляцию после того, как участник встречи, на которой они присутствовали, получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Главный санитарный инспектор Ангел Кунчев заявил, что все участники консультативного Совета национальной безопасности в понедельник здоровы, но они останутся на самоизоляции после того, как у спикера парламента Николая Минчева обнаружили коронавирус.

Вместе с премьер-министром Кириллом Петковым и президентом Руменом Радевым во встрече приняли участие министры внутренних дел, обороны и финансов, а также заместитель министра иностранных дел и высокопоставленные представители основных политических партий.

"Премьер-министр будет на карантине, поскольку таковы правила", – сказал представитель правительства.

Петков продолжит работу дистанционно, а его обязанности, требующие присутствия, будет выполнять вице-премьер Калина Константинова, говорится в сообщении правительства.

В последние дни в Болгарии наблюдается всплеск коронавирусной инфекции.

Во вторник 7-миллионная страна сообщила о 6761 новом случае, более 800 человек были госпитализированы. Пандемия стала причиной в общей сложности 31 672 смертей.

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