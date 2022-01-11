Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Болгарии президент, премьер и министры самоизолировались после контакта с больным COVID

Вторник, 11 января 2022, 12:12

Премьер-министр, президент и несколько министров Болгарии в качестве меры предосторожности ушли на самоизоляцию после того, как участник встречи, на которой они присутствовали, получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Главный санитарный инспектор Ангел Кунчев заявил, что все участники консультативного Совета национальной безопасности в понедельник здоровы, но они останутся на самоизоляции после того, как у спикера парламента Николая Минчева обнаружили коронавирус.

Вместе с премьер-министром Кириллом Петковым и президентом Руменом Радевым во встрече приняли участие министры внутренних дел, обороны и финансов, а также заместитель министра иностранных дел и высокопоставленные представители основных политических партий.

"Премьер-министр будет на карантине, поскольку таковы правила", – сказал представитель правительства.

Петков продолжит работу дистанционно, а его обязанности, требующие присутствия, будет выполнять вице-премьер Калина Константинова, говорится в сообщении правительства.

В последние дни в Болгарии наблюдается всплеск коронавирусной инфекции.

Во вторник 7-миллионная страна сообщила о 6761 новом случае, более 800 человек были госпитализированы. Пандемия стала причиной в общей сложности 31 672 смертей.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Болгария

Статьи

Санкции вопреки Байдену: сможет ли Конгресс США заблокировать "Северный поток-2"

Судьба усиленных санкций против "Северного потока-2" будет решена уже 14 января. И хотя проект республиканцев не имеет поддержки большинства, ситуация остается неустойчивой (укр.)
11 января 2022 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Почему смена власти в Польше не станет хорошей новостью для Киева: взгляд из Варшавы

Нынешняя польская власть готова к реальной поддержке Украины независимо от взглядов Германии или РФ. Сохранится ли этот курс в случае победы оппозиции? (укр.)
10 января 2022 — Пшемыслав Журавский вель Граевский, глава Совета безопасности и обороны при президенте Польши

8 форматов для Путина: как Запад планирует договариваться с РФ о безопасности и об Украине

В ЕС не скрывают, что их все это раздражает! Ведь принцип "ничего о нас без нас" относится не только к Украине, но и ко всем европейским странам...
10 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда