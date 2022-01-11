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У перший тиждень року в Європі зафіксували понад 7 млн випадків “Омікрону”

Вівторок, 11 січня 2022, 13:14

У перший тиждень січня в Європі було зареєстровано понад 7 мільйонів нових випадків коронавірусу штаму "Омікрон".

Про це повідомив директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

За словами Ганса Клюге, кількість випадків "Омікрону" більш ніж подвоїлося всього за два тижні.

Франція посилила обмеження на тлі швидкого поширення варіанту "Омікрон"

Клюге процитував оцінки Інституту показників здоров'я Вашингтонського університету, згідно з якими, за прогнозами, половина населення Західної Європи буде інфікована "Омікроном" у найближчі шість-вісім тижнів.

"Омікрон рухається швидше і ширше, ніж будь-який (попередній) варіант, який ми бачили", - сказав він. 

Клюге закликав країни Європи запровадити обов'язкове використання масок у приміщенні та приділити пріоритетну увагу вакцинації, включаючи бустерні дози та групи ризику.

Штам "Омікрон" став домінуючим у Португалії

Штаб-квартира ВООЗ у Женеві раніше закликала багатші країни не пропонувати бустерні дози своєму населенню, а натомість пожертвувати їх біднішим країнам, де вразливі групи ще не були імунізовані.

Клюге сказав, що він дуже стурбований тим, як "Омікрон" просувається на схід європейським континентом. За його словами, цей варіант завдасть набагато більшої шкоди країнам з нижчими показниками вакцинації. 

Він зазначив, що в Данії рівень госпіталізації від коронавірусу був у шість разів вищим серед людей, які не були вакциновані, порівняно з тими, хто отримав щеплення.

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