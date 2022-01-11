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В первую неделю года в Европе зафиксировали более 7 млн ​​случаев "Омикрона"

Вторник, 11 января 2022, 13:14

В первую неделю января в Европе было зарегистрировано более 7 миллионов новых случаев коронавируса штамма "Омикрон".

Об этом сообщил директор Всемирной организации здравоохранения в Европе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

По словам Ганса Клюге, количество случаев "Омикрона" более чем удвоилось всего за две недели.

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Клюге процитировал оценки Института показателей здоровья Вашингтонского университета, согласно которым, по прогнозам, половина населения Западной Европы будет инфицирована COVID-19 в ближайшие шесть-восемь недель.

"Омикрон" двигается быстрее и шире, чем любой (предыдущий) вариант, который мы видели", – сказал он.

Клюге призвал страны Европы ввести обязательное использование масок в помещении и уделить приоритетное внимание вакцинации, включая бустерные дозы и группы риска.

Штамм "Омикрон" стал доминирующим в Португалии.

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве ранее призвала более богатые страны не предлагать бустерные дозы своему населению, а пожертвовать их более бедным странам, где уязвимые группы еще не были иммунизированы.

Клюге сказал, что он очень озабочен тем, как "Омикрон" продвигается к востоку европейского континента. По его словам, этот вариант нанесет гораздо больший ущерб странам с более низкими показателями вакцинации.

Он отметил, что в Дании уровень госпитализации от коронавируса был в шесть раз выше среди людей, которые не были вакцинированы по сравнению с теми, кто получил прививку.

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