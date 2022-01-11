Частина українців вирішила залишитись у Казахстані після стабілізації ситуації - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, що близько 150 громадян звернулися до українського посольства про допомогу в поверненні з Казахстану до України, але повертатись вирішили не всі.

Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

Ніколенко уточнив, хоча за допомогою із поверненням звернулися близько 150 громадян, у зв’язку із поступовою стабілізацією безпекової ситуації частина українців повідомила про зміни своїх планів і вирішила залишатися на території Казахстану.

За інформацією МЗС, міжнародне авіасполучення із Нур-Султаном повністю відновлене за винятком деяких рейсів європейських авіакомпаній. На 13 і 16 січня заплановані регулярні рейси до Києва, якими можуть скористатися українські громадяни.

Відновлюється також транспортне сполучення, зокрема залізничне, між великими казахстанськими містами. Українське посольство домовилося із казахстанською залізницею про можливість придбання групових квитків для громадян України, які висловлять бажання прибути до Нур-Султана для подальшого вильоту до Києва.

Дипломати також домовилися із авіакомпанією Air Astana про можливість безкоштовного перебронювання квитків на скасовані рейси з Алмати на нові рейси із Нур-Султана, розповів Ніколенко.

Він рекомендував українцям, які хочуть скористатися цією опцією, завчасно перевіряти наявність місць і дати рейсів із Нур-Султана.

За інформацією казахстанської сторони, міжнародний аеропорт Астани також готовий до відновлення повноцінної роботи. Про точний час відкриття аеропорту буде повідомлено додатково. Міжнародний аеропорт Алмати раніше призупинив обслуговування цивільних літаків, оскільки використовувався для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ.

Ніколенко уточнив, що українців немає серед постраждалих або затриманих під час останніх подій в Казахстані.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення основної місії ОДКБ у країні і анонсував виведення сил 13 січня.

Військові ОДКБ, серед яких переважали росіяни, були введені в країну після спалаху заворушень на прохання чинної влади для боротьби з "терористами".

Міністерство закордонних справ України у офіційній заяві 10 січня виступило із засудженням насильства у Казахстані.

Детально про ситуацію в Казахстані читайте у статті "Не окупація, але інтервенція: який статус мають війська Путіна у Казахстані"

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