Часть украинцев решили остаться в Казахстане после стабилизации ситуации.

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что около 150 граждан обратились в украинское посольство за помощью в возвращении из Казахстана в Украину, но возвращаться решили не все.

Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

Николенко уточнил, что хотя за помощью с возвращением обратилось около 150 граждан, в связи с постепенной стабилизацией ситуации с безопасностью часть украинцев сообщила об изменении планов и решила остаться в Казахстане.

По информации МИД, международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено, за исключением некоторых рейсов европейских авиакомпаний. На 13 и 16 января запланированы регулярные рейсы в Киев, которыми могут воспользоваться украинские граждане.

Восстанавливается также транспортное сообщение, в том числе железнодорожное, между крупными казахстанскими городами. Украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобретения групповых билетов для граждан Украины, которые выразят желание прибыть в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Киев.

Дипломаты также договорились с авиакомпанией Air Astana о возможности бесплатной перебронировки билетов на отмененные рейсы из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана, рассказал Николенко.

Он рекомендовал украинцам, желающим воспользоваться этой опцией, заранее проверять наличие мест и даты рейсов из Нур-Султана.

По информации казахстанской стороны, международный аэропорт Астаны также готов к возобновлению полноценной работы. О точном времени открытие аэропорта будет сообщено дополнительно. Международный аэропорт Алматы ранее приостановил обслуживание гражданских самолетов, поскольку использовался для военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ.

Николенко уточнил, что украинцев нет среди пострадавших или задержанных в ходе последних событий в Казахстане.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении основной миссии ОДКБ в стране и анонсировал вывод сил 13 января.

Военные ОДКБ, среди которых преобладали россияне, были введены в страну после начала беспорядков по просьбе действующей власти для борьбы с "террористами".

Министерство иностранных дел Украины в официальном заявлении 10 января выступило с осуждением насилия в Казахстане.

Подробно о ситуации в Казахстане читайте в статье "Не оккупация, но интервенция: какой статус имеют войска Путина в Казахстане"

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