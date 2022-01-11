В Англії скасували необхідність ПЛР-тестів для безсимптомних випадків коронавірусу

Жителям Англії, які за допомогою самотестування визначать, що інфіковані коронавірусом, але не мають симптомів, більше не потрібно додатково проводити ПЛР-тест.

Про це пише BBC, повідомляє "Європейська правда".

Агентство з безпеки охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) заявило, що ця зміна відображає високу поширеність коронавірусу в суспільстві та точність експрес-тестів.

Сплеск числа випадків "Омікрон" призвів до того, що багато жителів із позитивними експрес-тестами намагалися записатися ще й на ПЛР-тести.

Велика Британія має можливість проводити понад 800 000 щоденних лабораторних тестів, але у грудні наблизилася до своєї межі.

За даними уряду, 23 грудня було проведено загалом 622 948 ПЛР-тестів, а 28 грудня - 630 768. І попит ще більше зріс у перший тиждень 2022 року, досягнувши 698 502 тестів 6 січня та 613 496 тестів 9 січня.

Влада сподівається, що ця зміна покращить доступ до ПЛР-тестів для людей із симптомами, а також для працівників охорони здоров'я, транспорту та інших ключових працівників, яким необхідно регулярно проходити тестування.

Уряд заявив, що ті, у кого є один із трьох основних симптомів Covid - висока температура, безперервний кашель і втрата або зміна нюху або смаку - все одно повинні пройти ПЛР-тест.

У понеділок розпочалося щоденне тестування 100 000 критично важливих працівників у таких галузях, як харчова промисловість, транспорт та прикордонна служба.

Зареєстровані випадки захворювання коронавірусом у Британії досягли максимуму у 218 724 минулого вівторка, але потім знизилися: останні дані показують 142 224 нових випадків зараження у понеділок.

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