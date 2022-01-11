Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Англії скасували необхідність ПЛР-тестів для безсимптомних випадків коронавірусу

Вівторок, 11 січня 2022, 15:31

Жителям Англії, які за допомогою самотестування визначать, що інфіковані коронавірусом, але не мають симптомів, більше не потрібно додатково проводити ПЛР-тест.

Про це пише BBC, повідомляє "Європейська правда".

Агентство з безпеки охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) заявило, що ця зміна відображає високу поширеність коронавірусу в суспільстві та точність експрес-тестів.

Сплеск числа випадків "Омікрон" призвів до того, що багато жителів із позитивними експрес-тестами намагалися записатися ще й на ПЛР-тести.

Велика Британія має можливість проводити понад 800 000 щоденних лабораторних тестів, але у грудні наблизилася до своєї межі.

За даними уряду, 23 грудня було проведено загалом 622 948 ПЛР-тестів, а 28 грудня - 630 768. І попит ще більше зріс у перший тиждень 2022 року, досягнувши 698 502 тестів 6 січня та 613 496 тестів 9 січня.

Влада сподівається, що ця зміна покращить доступ до ПЛР-тестів для людей із симптомами, а також для працівників охорони здоров'я, транспорту та інших ключових працівників, яким необхідно регулярно проходити тестування.

Уряд заявив, що ті, у кого є один із трьох основних симптомів Covid - висока температура, безперервний кашель і втрата або зміна нюху або смаку - все одно повинні пройти ПЛР-тест.

У понеділок розпочалося щоденне тестування 100 000 критично важливих працівників у таких галузях, як харчова промисловість, транспорт та прикордонна служба.

Зареєстровані випадки захворювання коронавірусом у Британії досягли максимуму у 218 724 минулого вівторка, але потім знизилися: останні дані показують 142 224 нових випадків зараження у понеділок.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Коронавірус

Статті

Санкції всупереч Байдену: чи зможе Конгрес США заблокувати "Північний потік-2"

Доля посилених санкцій проти "Північного потоку-2" буде вирішена вже 14 січня. І хоча проєкт республіканців не має підтримки більшості, ситуація залишається хиткою.
11 січня 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Чому зміна влади у Польщі не стане доброю новиною для Києва: погляд із Варшави

Нинішня польська влада готова до реальної підтримки України, незалежно від поглядів Німеччини чи РФ. Чи збережеться цей курс у випадку перемоги опозиції?
10 січня 2022 — Пшемислав Журавський вель Граєвський, голова Ради безпеки й оборони при президенті Польщі

8 форматів для Путіна: як Захід планує домовлятися з РФ про безпеку та Україну

У ЄС не приховують, що їх це все дратує! Адже принцип "нічого про нас без нас" стосується не лише України, а й усіх європейських держав...
10 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда