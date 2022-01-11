В Англии отменили необходимость ПЦР-тестов для бессимптомных случаев коронавируса

Жителям Англии, которые с помощью самотестирования определят, что инфицированы коронавирусом, но не имеют симптомов, больше не нужно дополнительно проводить ПЦР-тест.

Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) заявило, что это изменение отражает высокую распространенность коронавируса в обществе и точность экспресс-тестов.

Всплеск числа случаев "Омикрон" привел к тому, что многие жители с положительными экспресс-тестами пытались записаться еще и на ПЦР-тесты.

Великобритания имеет возможность проводить более 800 000 ежедневных лабораторных тестов, но в декабре приблизилась к своему пределу.

По данным правительства, 23 декабря было проведено в общей сложности 622 948 ПЦР-тестов, а 28 декабря – 630 768. И спрос еще больше вырос в первую неделю 2022 года, достигнув 698 502 тестов 6 января и 613 496 тестов 9 января.

Власти надеются, что это изменение улучшит доступ к ПЦР-тестам для людей с симптомами, а также для работников здравоохранения, транспорта и других ключевых работников, которым необходимо регулярно проходить тестирование.

Правительство заявило, что те, у кого есть один из трех основных симптомов Covid – высокая температура, непрерывный кашель и потеря или изменение обоняния или вкуса – все равно должны пройти ПЦР-тест.

В понедельник началось ежедневное тестирование 100 000 критически важных работников в таких отраслях, как пищевая промышленность, транспорт и пограничная служба.

Зарегистрированные случаи заболевания коронавирусом в Британии достигли максимума в 218 724 в прошлый вторник, но затем снизились: последние данные показывают 142 224 новых случаев заражения в понедельник.

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