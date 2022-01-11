Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Берлусконі погрожує вийти з коаліції, якщо прем'єра Італії оберуть президентом

Вівторок, 11 січня 2022, 18:41

Сільвіо Берлусконі пригрозив вивести свою партію Forza Italia з правлячої більшості Італії, якщо нинішнього прем'єр-міністра Маріо Драгі буде обрано президентом наприкінці цього місяця.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Таємне голосування за участю понад 1000 парламентаріїв та регіональних представників розпочнеться 24 січня і, як очікується, пройде кілька турів, перш ніж буде обрано наступника Серджіо Маттарелли, який піде у відставку 3 лютого.

На президентських виборах в Італії немає офіційних кандидатів, хоча партійні лідери зазвичай намагаються домовитись про кандидата.

Драги, котрому приписують відновлення стабільності в Італії, а також стримування широкої коаліції, вважається лідером.

Берлусконі заявив, що без Драгі на посаді прем'єр-міністра Forza Italia залишить більшість. В опитуванні, опублікованому у вівторок, понад 50% італійців назвали Драгі найбільш підходящим кандидатом, а 39% підтримали Берлусконі.

Берлусконі тимчасово заборонили обіймати державні посади після осуду за податкове шахрайство у 2013 році, і якого досі судять за передбачуваний підкуп свідків у справі про проституцію неповнолітніх, пов'язану з його горезвісними секс-вечірками "бунга-бунга".

Президент Італії відіграє в основному церемоніальну роль, хоча й має повноваження вирішувати політичні кризи, обирати прем'єр-міністрів та призначати дострокові вибори.

Детальніше про президентську кампанію в Італії читайте в статті - Друг Путіна проти "Супер-Маріо": хто стане новим президентом Італії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія

Статті

Санкції всупереч Байдену: чи зможе Конгрес США заблокувати "Північний потік-2"

Доля посилених санкцій проти "Північного потоку-2" буде вирішена вже 14 січня. І хоча проєкт республіканців не має підтримки більшості, ситуація залишається хиткою.
11 січня 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Чому зміна влади у Польщі не стане доброю новиною для Києва: погляд із Варшави

Нинішня польська влада готова до реальної підтримки України, незалежно від поглядів Німеччини чи РФ. Чи збережеться цей курс у випадку перемоги опозиції?
10 січня 2022 — Пшемислав Журавський вель Граєвський, голова Ради безпеки й оборони при президенті Польщі

8 форматів для Путіна: як Захід планує домовлятися з РФ про безпеку та Україну

У ЄС не приховують, що їх це все дратує! Адже принцип "нічого про нас без нас" стосується не лише України, а й усіх європейських держав...
10 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда