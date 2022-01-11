Берлусконі погрожує вийти з коаліції, якщо прем'єра Італії оберуть президентом

Сільвіо Берлусконі пригрозив вивести свою партію Forza Italia з правлячої більшості Італії, якщо нинішнього прем'єр-міністра Маріо Драгі буде обрано президентом наприкінці цього місяця.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Таємне голосування за участю понад 1000 парламентаріїв та регіональних представників розпочнеться 24 січня і, як очікується, пройде кілька турів, перш ніж буде обрано наступника Серджіо Маттарелли, який піде у відставку 3 лютого.

На президентських виборах в Італії немає офіційних кандидатів, хоча партійні лідери зазвичай намагаються домовитись про кандидата.

Драги, котрому приписують відновлення стабільності в Італії, а також стримування широкої коаліції, вважається лідером.

Берлусконі заявив, що без Драгі на посаді прем'єр-міністра Forza Italia залишить більшість. В опитуванні, опублікованому у вівторок, понад 50% італійців назвали Драгі найбільш підходящим кандидатом, а 39% підтримали Берлусконі.

Берлусконі тимчасово заборонили обіймати державні посади після осуду за податкове шахрайство у 2013 році, і якого досі судять за передбачуваний підкуп свідків у справі про проституцію неповнолітніх, пов'язану з його горезвісними секс-вечірками "бунга-бунга".

Президент Італії відіграє в основному церемоніальну роль, хоча й має повноваження вирішувати політичні кризи, обирати прем'єр-міністрів та призначати дострокові вибори.

Детальніше про президентську кампанію в Італії читайте в статті - Друг Путіна проти "Супер-Маріо": хто стане новим президентом Італії.