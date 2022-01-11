Берлускони угрожает выйти из коалиции, если премьера изберут президентом

Сильвио Берлускони пригрозил вывести свою партию Forza Italia из правящего большинства Италии, если нынешний премьер-министр Марио Драги будет избран президентом в конце этого месяца.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Тайное голосование с участием более 1000 парламентариев и региональных представителей начнется 24 января и, как ожидается, пройдет несколько туров, прежде чем будет избран преемник Серджио Маттареллы, который уйдет в отставку 3 февраля.

На президентских выборах в Италии нет официальных кандидатов, хотя партийные лидеры обычно пытаются договориться о кандидате.

Драги, которому приписывают восстановление стабильности в Италии, а также сдерживание широкой коалиции, считается лидером.

Берлускони заявил, что без Драги на посту премьер-министра Forza Italia покинет большинство. В опросе, опубликованном во вторник, более 50% итальянцев назвали Драги наиболее подходящим кандидатом, а 39% поддержали Берлускони.

Берлускони временно запретили занимать государственные должности после осуждения за налоговое мошенничество в 2013 году, и которого до сих пор судят за предполагаемый подкуп свидетелей по делу о проституции несовершеннолетних, связанном с его пресловутыми секс-вечеринками "бунга-бунга".

Президент Италии играет в основном церемониальную роль, хотя и обладает полномочиями разрешать политические кризисы, выбирать премьер-министров и назначать досрочные выборы.

Детальнее о президентской кампании в Италии читайте в статье - Друг Путина против "Супер-Марио": кто станет новым президентом Италии.