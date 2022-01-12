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У США досі не впевнені, що армія РФ піде з Казахстану, попри "завершення місії" ОДКБ

Середа, 12 січня 2022, 12:18

Представник США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер заявив, що у Вашингтона немає певності щодо того, що сили ОДКБ залишать Казахстан, як це було анонсовано.

Про це він заявив у інтерв’ю російському телеканалу "Дождь", пише "Європейська правда".

"Ми дуже ретельно стежимо за ситуацією, і за тим, чи залишать сили ОДКБ Казахстан у встановлений термін. Все це стане зрозумілим вже найближчими днями", - сказав Карпентер.

Президент Казахстану заявив про завершення місії ОДКБ

Водночас, він відмовився робити прогнози щодо того, чи вийдуть насправді війська ОДКБ з країни.

"Як кілька разів зазначав Держсекретар США Ентоні Блінкен, коли російські війська приходять кудись, їх буває складно змусити піти. Я не готовий тут робити якихось прогнозів, тим більше, що ситуація проясниться вже в найближчі кілька днів", - зазначив представник США.

Водночас він наголосив, що США раді стабілізації ситуації в Казахстані. 

"Ми були вкрай стривожені спалахом насильства з боку частини протестувальників, але з іншого боку очікували на вирішення проблеми, яке б поважало права людей. Схоже на те, що, на щастя, все заспокоюється", - зазначив Карпентер.

Частина українців вирішила залишитись у Казахстані після стабілізації ситуації - МЗС

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення основної місії Організації Договору про колективну безпеку у країні та анонсував початок виведення сил 13 січня.

Перші підрозділи іноземних військ в рамках ОДКБ, серед яких найбільше російських військових, прибули до Казахстану 6 січня. Вони були відправлені на прохання президента Казахстану після спалаху масштабних протестів. 

Детальніше про події в Казахстані можна почитати у статті Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Також на цю тему можна також подивитися й нове відео на ЄвроПравді.

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Казахстан Росія США

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