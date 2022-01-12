В Австрії виявили рекордне число нових випадків коронавірусу

В Австрії за минулу добу виявили понад 17 тисяч нових випадків коронавірусу – це найбільше з початку пандемії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kurier.

Після понад 10 000 нових випадків зараження в понеділок і понад 11 000 у вівторок, у середу в Австрії було зареєстровано 17 006 нових випадків.

Це новий максимум пандемії, який значно перевищує середній показник за останні сім днів у 10 666. Попередній максимум був зареєстрований 19 листопада попереднього року: за 24 години було зафіксовано 15 809 нових випадків.

Тоді через кілька днів Австрія пішла на четвертий карантин.

Досі неясно, чи впливає варіант "Омікрон" на заповнюваність лікарень. Останнім часом кількість пацієнтів у лікарнях була стабільною. Зараз госпіталізовані 909 осіб, що на 19 менше, ніж напередодні. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 242 людини, на 14 менше, ніж учора.

Як повідомлялося, у сусідній Німеччині також повідомили про новий максимум з початку пандемії – понад 80 тисяч щоденних випадків.