В Австрии обнаружили рекордное число новых случаев коронавируса

В Австрии за минувшие сутки обнаружили более 17 тысяч новых случаев коронавируса – это больше всего с начала пандемии.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Kurier.

После более чем 10 000 новых случаев заражения в понедельник и более 11 000 во вторник, в среду в Австрии было зарегистрировано 17 006 новых случаев.

Это новый максимум пандемии, значительно превышающий средний показатель за последние семь дней в 10 666. Предыдущий максимум был зарегистрирован 19 ноября предыдущего года: за 24 часа было зафиксировано 15 809 новых случаев.

Тогда спустя несколько дней Австрия пошла на четвертый карантин.

До сих пор неясно, влияет ли вариант "Омикрон" на заполняемость больниц. В последнее время количество пациентов в больницах было стабильным. Сейчас госпитализированы 909 человек, что на 19 меньше, чем накануне. В отделениях интенсивной терапии находятся 242 человека, на 14 меньше, чем вчера.

Как сообщалось, в соседней Германии также сообщили о новом максимуме с начала пандемии – более 80 тысяч ежедневных случаев.