У Німеччині зареєстрували найбільше з 2017 року число прохачів притулку

У 2021 році в Німеччині було знову зареєстровано більше прохань про надання притулку, ніж у попередні роки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Федеральне відомство з міграції та справ біженців отримало минулого року близько 190 800 таких запитів. Це найвищий показник із 2017 року.

У 2020 році німецька влада отримала близько 122 000 прохань про притулок, у 2017 році - понад 222 600. При цьому МВС Німеччини пояснює низький показник 2020 року обмеженнями на поїздки між країнами, введеними під час пандемії.

Близько 148 000 клопотань минулого року надійшло від людей, які подавали їх у Німеччині вперше, що стало найвищим показником з 2018 року. Близько 17,5% первинних заявок було подано для дітей молодших за один рік і народжених у ФРН.

Найбільше заяв (більше 70 тисяч) отримано від громадян Сирії. На другому місці - біженці з Афганістану (понад 31 000), владу в якому минулого літа захопив радикальний ісламський рух "Талібан". Крім того, зросла кількість прохачів притулку з Північної Македонії (понад 4500).

Кількість прохань про притулок, за якими німецька влада ще не винесла рішення на кінець 2021 року, становила близько 108 000. За даними МВС Німеччини, це пов'язано, перш за все, "з вторинною міграцією всередині ЄС, що триває", а також з тим, що рішення щодо вихідців з Афганістану наприкінці літа і восени тимчасово відкладалися через зміну ситуації в цій країні.

Крім того, минулого року було відхилено 21,4% усіх клопотань. Ще близько 36,7% заявників не отримали притулок у Німеччині, оскільки, зокрема, були переведені до іншої країни ЄС відповідно до Дублінських угод. Згідно з Дублінськими угодами, біженець, перетинаючи кордон Євросоюзу, має подавати прохання про притулок у першій країні ЄС, в якій він опинився.