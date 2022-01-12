В Германии зарегистрировали самое большое с 2017 года число просителей убежища

В 2021 году в Германии было снова зарегистрировано больше просьб о предоставлении убежища, чем в предыдущие годы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Федеральное ведомство по миграции и делам беженцев получило в прошлом году около 190 800 таких запросов. Это самый высокий показатель с 2017 года.

В 2020 году немецкие власти получили около 122 000 просьб об убежище, в 2017 году - более 222 600. При этом МВД Германии объясняет низкий показатель 2020 ограничениями на поездки между странами, введенными во время пандемии.

Около 148 000 ходатайств в прошлом году поступило от людей, которые подавали их в Германии впервые, что стало самым высоким показателем с 2018 года. Около 17,5% первичных заявок были поданы для детей младше одного года и рожденных в ФРГ.

Больше всего заявлений (более 70 тысяч) получено от граждан Сирии. На втором месте – беженцы из Афганистана (более 31 000), власть в котором прошлым летом захватило радикальное исламское движение "Талибан". Кроме того, возросло количество просителей убежища из Северной Македонии (более 4500).

Количество просьб об убежище, по которым немецкие власти еще не вынесли решения на конец 2021 года, составило около 108 000. По данным МВД Германии, это связано, прежде всего, "с продолжающейся вторичной миграцией внутри ЕС", а также с тем, что решения по выходцам из Афганистана в конце лета и осенью временно откладывались из-за изменения ситуации в этой стране.

Кроме того, в прошлом году было отклонено 21,4% всех ходатайств. Еще около 36,7% заявителей не получили убежища в Германии, поскольку, в частности, были переведены в другую страну ЕС в соответствии с Дублинскими соглашениями. Согласно Дублинским соглашениям, беженец, пересекая границу Евросоюза, должен подавать прошение об убежище в первой стране ЕС, в которой он оказался.